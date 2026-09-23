Comuni montani, sì anche dal centrodestra alla nuova legge regionale

TOSCANA - Il consiglio regionale ha approvato quasi all'unanimità la legge che salva i comuni parzialmente montani in Toscana. Il documento, già transitato in commissione e presentato in consiglio regionale da Vittorio Salotti, è passato con i voti della maggioranza, di Fratelli d'Italia e Forza Italia e la sola astensione di Massimiliano Simoni di Futuro Nazionale.

La vicenda era già salita agli onori delle cronache. Il governo ha tagliato i contributi statali ai comuni parzialmente montani, 36 in Toscana. La Regione da una parte ha dovuto recepire la norma, per non rischiare di perdere i finanziamenti anche sui comuni montani; dall’altra però, a livello regionale, ha mantenuto la classificazione originaria garantendo sostegno e politiche mirate ai comuni rimasti fuori dagli aiuti statali.

Alessandro Tomasi, portavoce dell’opposizione, ha annunciato il nulla osta di Fratelli d’Italia agli aiuti regionali mirati ai 36 comuni parzialmente montani, spiegando che comunque andava aperto un dibattito per far sì che le risorse vadano realmente a chi vive le criticità della montagna e non a realtà già fortemente sviluppate.