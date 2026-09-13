Conte alla festa del Fatto. “Mai un programma che invii armi all’Ucraina”

Conte alla festa del Fatto. “Mai un programma che invii armi all’Ucraina”

Politica
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Luigi Casentini

di Luigi Casentini

Pietrasanta - Intervistato da Peter Gomez e Luca De Coralis il leader dei 5stelle, sul palco della Versiliana, ha affrontato i temi caldi della politica, da quello delle primarie per la scelta del leader alla politica estera

Sul palco della Versiliana, alla festa del Fatto Quotidiano, è stata la volta di Giuseppe Conte, ospite nella mattinata con l’intervista condotta a quattro mani da Peter Gomez e Luca De Carolis.

Temi centrali, ovviamente, le questioni legate a legge elettorale e, soprattutto, al tema delle primarie per la scelta del leader del centrosinistra.

Su questo Conte sgombra i dubbi sollevati nei giorni scorsi circa le presunte pressioni da parte del Movimento 5 Stelle.

Altro tema caldo affrontato quello della linea politica della coalizione. E su questo Conte è stato categorico, soprattutto in materia di politica estera e di invio di armamenti in Ucraina.

 