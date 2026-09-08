Cultura, arte e parole all’Atelier Ricci: Piero Caniparoli presenta “Il ballo dei cachi”

LUCCA - Sabato 12 settembre alle 18, negli spazi di via San Paolino 34 a Lucca, incontro con l’autore moderato da Alessandro Rindi. In programma anche una "mostra-parlante" che mette in dialogo scrittura, pittura e immagini

Lucca torna a intrecciare creatività artigiana e narrazione con la presentazione del libro “Il ballo dei cachi di Piero Caniparoli”, in programma sabato 12 settembre alle 18 all’Atelier Ricci, in via San Paolino 34. L’incontro, condotto da Alessandro Rindi, sarà accompagnato dalla “Mostra-Parlant”, un percorso di parole e immagini pensato per approfondire l’universo espressivo dell’autore.

La “mostra-parlant” riprende il concetto dei café-parlants, dove tutti i presenti possono intervenire nella discussione.

Caniparoli, classe 1964 e originario di Molazzana, è noto in città soprattutto per la sua attività nel mondo della pasticceria e della cioccolateria, ma ha coltivato negli anni anche la pittura, la scultura, il collezionismo di fumetti e la scrittura. Nel 1994 ha aperto a Lucca la Cioccolateria Caniparoli, realtà divenuta un riferimento nel panorama artigianale cittadino.

L’appuntamento propone dunque un incontro fra differenti linguaggi: il racconto affidato alle pagine de “Il ballo dei cachi”, le immagini che ne evocano atmosfere e suggestioni, e il confronto diretto con l’autore. Una formula coerente con la vocazione dell’Atelier Ricci, spazio che negli ultimi anni ha ospitato esposizioni, iniziative culturali e appuntamenti dedicati alle arti, nel cuore del centro storico di Lucca.