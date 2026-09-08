Due giornate di studi su San Francesco a Borgo e Bagni di Lucca

MEDIAVALLE - La Fondazione Michel de Montaigne di Bagni di Lucca e la Misericordia di Borgo a Mozzano in collaborazione con la Provincia Toscana di San Francesco e altri enti hanno voluto dedicare due giornate di studi a San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte.

Omaggio a San Francesco patrono d’Italia e figura che più di ogni altra continua ancora oggi a parlare alla nostra società in termini religiosi, di uguaglianza, fratellanza sociale ma anche di ecologia e difesa dell’ambiente. Il primo incontro presso il Convento di San Francesco a Borgo a Mozzano e il giorno successivo all’interno della Biblioteca Comunale nella suggestiva ex chiesa Anglicana a Bagni di Lucca. Quest’ultimo evento si è aperto con i saluti istituzionali; poi è stato Fra Mario Panconi a parlare dell’ordine dei Frati Minori della Toscana e a lui sono seguiti gli interventi di Federico Martinelli, Bruno Micheletti, Tommaso Nicoli e Agnese Benedetti, presidente della Fondazione Montaigne. Proprio a lei abbiamo chiesto quanto San Francesco a distanza di 800 anni parli ancora a queste nostre generazione. Gli incontri sono stati arricchiti da intermezzi musicali; a Borgo a Mozzano con la pianista Ilaria Brunini e a Bagni di Lucca con Matteo Franz Arrighini.