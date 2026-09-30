È morto Valentino Donati, addio a un volto storico di Pescaglia

PESCAGLIA - Era conosciutissimo per il suo ristorante "Valentino" a Fiano, locale con oltre 50 anni di attività.

Il cordoglio del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti: “La comunità di Pescaglia perde uno dei suoi personaggi più conosciuti, Valentino Donati. Ristoratore conosciuto in tutta la Toscana e oltre per il suo locale a Fiano di Pescaglia, Valentino era stato anche consigliere comunale e assessore nel nostro Comune di Pescaglia negli anni ’80. Se ne va una persona schietta e buona, una delle persone più genuine e generose mai conosciute. Ciao Valè”.