Femminicidio-suicidio: “Lorena voleva scegliere cosa fare della sua vita”

Femminicidio-suicidio: “Lorena voleva scegliere cosa fare della sua vita”

Cronaca
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Redazione

di Redazione

TOSCANA - La Toscana sotto choc per la tragedia di Barberino del Mugello, dove una donna, Lorena Isceri, 46 anni, è stata uccisa dal suo ex compagno, Federico Vella, 36 anni, che l'ha scaraventata giù da un viadotto dell'autostrada

Poi l’uomo si è tolto la vita. Abbiamo sentito Patrizia Fistesmaire, psicologa della Asl Toscana del Nord, che da anni si occupa anche del fenomeno dei femminicidi.