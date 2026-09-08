Francesco ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina: “Il diabete non ferma i sogni”

LUCCA - L’impresa del diciassettenne lucchese Francesco Andreuccetti, seguito dalla Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio: dalla Calabria alla Sicilia per testimoniare che, con preparazione, terapia e consapevolezza, il diabete di tipo 1 non è un limite allo sport

Si è conclusa con successo la sfida di Francesco Andreuccetti, il diciassettenne lucchese con diabete di tipo 1 seguito dalla struttura di Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che ha completato a nuoto la traversata dello Stretto di Messina.

Dalla Calabria alla Sicilia, Francesco ha affrontato una prova sportiva impegnativa trasformandola in una concreta testimonianza di come il diabete non rappresenti un limite alla pratica dell’attività fisica, anche ad alto livello. La sua impresa si inserisce nella terza edizione della “Traversata dello Stretto di Messina”, promossa dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD), che riunisce persone con diabete, diabetologi, operatori sanitari e sostenitori con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione sull’importanza dell’attività fisica nella gestione della malattia.

Qui la nostra intervista a Francesco prima della traversata:

Per Francesco, la traversata rappresenta il coronamento di mesi di preparazione e allenamento, sostenuti dalla famiglia, dall’équipe diabetologica e da tutte le persone che lo hanno accompagnato nel percorso. Un risultato reso possibile anche dai progressi della terapia insulinica e della tecnologia, insieme all’educazione terapeutica e alla capacità della persona con diabete di gestire in modo consapevole e sicuro la propria attività fisica.

“Per Francesco la Traversata dello Stretto non è soltanto una prova sportiva, ma la dimostrazione del superamento di limiti, paure e pregiudizi: il diabete non definisce i limiti di una persona”, avevano sottolineato i professionisti della Diabetologia di Lucca e i rappresentanti dell’Associazione Lucchese Diabetici alla vigilia della partenza.

La riuscita della traversata rappresenta quindi anche un messaggio rivolto a tutti i giovani con diabete e alle loro famiglie: con un adeguato percorso clinico-assistenziale, formazione, preparazione e un’attenta gestione della terapia, è possibile praticare attività sportive e inseguire obiettivi ambiziosi.

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime soddisfazione per il risultato raggiunto da Francesco e ringrazia tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla sua preparazione e lo hanno sostenuto in questa esperienza: la Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio, l’Associazione Lucchese Diabetici, la piscina Gymnic Club Lucca e l’allenatrice Valentina Terconi, il gruppo di nuotatori amatoriali “Quelli del nuoto in mare”, la famiglia, gli amici e i compagni di squadra.