Francesco Landi è il nuovo comandante dei carabinieri di Villafranca in Lunigiana

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA - Il maresciallo pisano subentra al comando. Oggi l'incontro ufficiale con i Sindaci di Villafranca e Filattiera: "Massimo impegno per dare risposte concrete alla comunità"

Un volto nuovo alla guida della Stazione Carabinieri di Villafranca in Lunigiana: nei giorni scorsi si è insediato ufficialmente il Maresciallo Francesco Landi, 35 anni, originario di Pisa. Un passaggio di testimone che segna la continuità del presidio di sicurezza in un territorio strategico come quello lunigianese.

Il percorso del neo Comandante all’interno dell’Arma inizia nel 2015: dopo una prima fase della carriera come Carabiniere, Landi ha prestato servizio in Liguria nel grado di Brigadiere, per poi frequentare l’8° Corso Semestrale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri (RM). Prima di approdare in Lunigiana, ha ricoperto il delicato incarico di Comandante in sede vacante della Stazione Carabinieri di Capraia Isola (LI), maturando un’esperienza sul campo che ora mette a disposizione della sua nuova comunità.

Nella mattinata di ieri, accompagnato dal Maggiore Lorenzo Camici Bianconi (Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontremoli), il Maresciallo Landi ha compiuto i primi passi istituzionali. È stato infatti accolto nei palazzi comunali di Villafranca in Lunigiana e di Filattiera dai rispettivi Sindaci, Filippo Bellesi e Annalisa Folloni, per un cordiale incontro di benvenuto.

I Primi cittadini, nel formulare al nuovo Comandante i migliori auguri a nome delle Amministrazioni, hanno colto l’occasione per ribadire la massima fiducia all’Arma. Hanno inoltre sottolineato gli ottimi rapporti in essere e quanto la presenza capillare e quotidiana dei Carabinieri sia profondamente radicata e apprezzata da tutta la popolazione locale.

Il Maresciallo Landi, nel ringraziare i Sindaci per la fiducia accordata, ha assicurato che profonderà il massimo impegno per continuare a dare risposte concrete alla popolazione, così come è stato fatto dai suoi predecessori.