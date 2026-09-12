Giro Lunigiana, il re è ancora Van Kerckhove

Giro Lunigiana, il re è ancora Van Kerckhove

Cronaca
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

Il 18 enne belga vince per il secondo anno consecutivo il Giro della Lunigiana Juniores. Ultima tappa da Castelnuovo Magra a Casano di Luni che ha visto il successo del suo connazionale DeSmet. Rintuzzato nel finale l'attacco dell'austriaco Hetteger. Pezzo Rosola quarto e primo degli italiani. Bene la Toscana resasi protagonista con un vivace e combattivo Spanio.