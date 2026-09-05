I campioni del Trofeo Lovari incontrano i bimbi ricoverati in pediatria

LUCCA - Grande festa oggi (sabato 5 settembre) nella Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca per la presenza dei campioni di basket impegnati in questo fine settimana al Palatagliate nell’undicesima edizione del prestigioso Trofeo Lovari.

Accompagnati dai rappresentanti dell’associazione Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono ETS e da alcuni dirigenti, i giocatori della squadra della Valtur Brindisi (impegnati in questa edizione insieme a quelli delle migliori squadre toscane, Libertas Livorno, Pistoia Basket e Pallacanestro Montecatini) hanno consegnato ai bambini alcuni simpatici regali, tra cui una maglietta autografata da tutta la squadra, intrattenendosi con loro, con i familiari e con il personale della Pediatria.

La delegazione del Trofeo Lovari, che ha fatto questa bella sorpresa ai bambini ricoverati al “San Luca”, ha confermato la propria volontà di contribuire con questo gesto a far trascorrere qualche momento di allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti che si trovano a trascorrere un po’ di tempo in ospedale. Erano presenti per Valtur Brindisi: il direttore sportivo Giulio Iozzelli; l’allenatore Nicola Brienza; il capitano Andrea Cinciarini. Per L’associazione Amici della Pallacanestro Lucca c’erano la presidente Patrizia Pecchia e i soci Guglielmo Menchetti, Giovanni Ricci e Carmelo Prestigiacomo.

L’Azienda USL Toscana nord ovest – in particolare tramite la direttrice della Pediatria Angelina Vaccaro e tutto il personale della struttura – ha quindi ringraziato gli atleti ed i dirigenti per la loro attenzione e sensibilità. Iniziative come questa, infatti, aiutano a rendere più tollerabile la degenza ospedaliera dei bambini. E’ questo lo spirito del Trofeo Lovari e dell’associazione Amici della Pallacanestro Lucca, che si muove – fuori e dentro il campo – nel segno della solidarietà, per Lucca, per le sue famiglie e per le infrastrutture sportive. Il Trofeo, che rappresenta ormai un appuntamento molto atteso e tradizionale nel precampionato di serie A, porta sicuramente un valore aggiunto agli eventi del Settembre lucchese. Grazie a questo evento, per un intero fine settimana la città diventa infatti punto di riferimento per la pallacanestro regionale e nazionale.

Comunicato stampa congiunto uffici stampa Azienda USL Toscana nord ovest e Amici della Pallacanestro Lucca-Luca Del Bono ETS.