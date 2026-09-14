Il tabù del settembre Lucchese; Spring battute dal forte Perugia

BASKET B DONNE - Il Perugia si aggiudica la quarta edizione del Settembre Lucchese . Nella finale le umbre hanno battuto (72-60) le padrone di casa delle Mura Spring. La formazione di coach Pistolesi ha pagato un pessimo avvio e anche le ridondanti assenze che rischiano di pesare anche nelle prime giornate di campionato. Terza la Nico Basket che ha battuto (63-57) il Costone Siena vittorioso tra le under 13.

Checchè ne dicano una sconfitta non è mai salutare. Così si rinnova il tabù del settembre Lucchese per Le Mura Spring che non riesce ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro di quella che era la quarta edizione. Ci va invece il Perugia che vince con pieno merito la finale dall’alto di una superiorità mai parsa in discussione ed anche in virtù di un avvio prepotente che fa pendant con le difficoltà delle Spring. Insomma, sarà paradossale ma la partita si decide già nel primo/quarto perchè quel 9 a 25 pesa come un macigno da portarsi faticosamente fino al 40esimo. Adesso è bene anche ricordare che il roster lucchese era a dir poco rimaneggiato alla luce della perdurante assenza di Bona, Evangelista, Chiti e l’attesa bulgara Stoichkova. Ne consegue una partita da faticosa angoscia ad inseguire una franchigia umbra tonica e rinforzata da un mercato ad hoc. Lucca arriva fino al -6 ma poi si arrende 60 a 72. Coach Pistolesi incassa e non cerca alibi ma per quanto riguarda l’arbitraggio non le manda a dire. A livello individuale da segnalare Rinaldi e Ceccarini (11) e Dianda (10) in doppia cifra. Nella finalina per il terzo posto la spunta Nicobasket su Costone Siena per 63-57, con un allungo decisivo solo in chiusura di incontro, dopo ben 16 cambi di vantaggio. Costone Siena che invece domina la categoria Under 13, battendo Pistoia Basket (98-8) in semifinale e Le Mura Spring (110-14) in finale. Adesso, prima dell’inizio del campionato, spazio alla Coppa Toscana, di cui Le Mura Spring è detentrice del titolo, che vede le ragazze del Greenlucca impegnate nel quarto di finale in programma sabato 19 settembre ore 21,00 al Palatagliate, l’avversaria di turno sarà PF Prato.