In Toscana il 12 per cento della popolazione è straniera

I dati contenuti nel Rapporto sull'immigrazione 2026 presentato a Firenze

Più di novemila 600 persone accolte, una rete di protezione diffusa in 161 Comuni e una presenza straniera che ormai sfiora il 12% della popolazione regionale. È lo scenario dell’immigrazione in Toscana che emerge dal Rapporto sull’immigrazione 2026, curato dalla Regione, dal suo Osservatorio Sociale e da Anci Toscana che analizza i percorsi di vita della popolazione straniera attraverso indicatori chiave come scuola, lavoro, salute e accoglienza. L’indagine colloca la regione al terzo posto in Italia per incidenza di popolazione straniera. La percentuale sale al 15% se si considera anche la quota di popolazione con background migratorio (cittadini italiani nati all’estero e seconde generazioni). Un radicamento profondo, che dal 1991 a oggi ha consentito alla popolazione toscana di restare numericamente stabile grazie a una crescita della componente straniera (+410 mila persone) che ha compensato la perdita di oltre 280 mila residenti italiani.