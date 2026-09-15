La meglio gioventù della MTB di scena a Filecchio

MOUNTAIN BIKE - Sono stati oltre 200 gli atleti che hanno preso parte a Filecchio all'undicesima edizione del Trofeo Garfagnana – Sagra della Polenta – Il Flamingo. Un numero importante, reso ancora più significativo dalla presenza di ben 140 giovanissimi, comprese le categorie promozionali.

La manifestazione, inserita nel calendario regionale della FCI, ha regalato una bella giornata di MTB, con le gare dei più piccoli seguite da quelle delle categorie agonistiche e master, lungo un percorso di cross country di circa tre chilometri e 700 metri, da ripetere più volte a seconda delle categorie. Una vera festa dello sport, resa possibile dal lavoro della S.C. Mediavalle Garfagnana MTB, società organizzatrice, e dalla collaborazione dello staff dell’ANSPI di Filecchio. Fondamentale anche il contributo degli sponsor e dei tanti genitori che hanno sostenuto l’organizzazione, contribuendo alla buona riuscita della giornata. E per la società di casa non sono mancate neppure le soddisfazioni sportive. Ben sei le maglie di campione provinciale conquistate dagli atleti del Garfagnana MTB: cinque nelle categorie agonistiche e una tra i master. Tra i protagonisti Lorenzo Gonnella, vincitore tra gli Esordienti e campione provinciale, e Guido Pardini, primo nella categoria Under 23. Maglia provinciale anche per Cosimo Bianchini, Alex Rossi e Irene Janis Martinelli, mentre tra i master il titolo è andato ad Emanuele Pieroni. Da sottolineare anche la prova degli Juniores: primo Alex Rossi davanti ai compagni di squadra Saverio Rossi e Matteo Robert Martinelli, per un podio interamente targato Garfagnana MTB. Tra le ragazze, invece, Irene Janis Martinelli ha chiuso al secondo posto tra le Esordienti, mentre tra le giovanissime terzo posto di Iris Agostini nella categoria G6 e di Stella Grandi tra le G1. Una giornata riuscita, che ha portato a Filecchio atleti e società provenienti da tutta la Toscana, Isola d’Elba compresa, e che ha confermato il Trofeo come uno degli appuntamenti più partecipati della mountain bike regionale.