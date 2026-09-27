Le Mura Spring “affoga” nel Golfo out dalla Coppa Toscana

BASKET B DONNE - La squadra lucchese non difende il titolo conquistato un anno fa. Al Palatagliate le biancorosse di coach Pistolesi pagano le troppe assenze (problemi anche per Dianda e Rinaldi) e le piombinesi ne approfittano per imporsi 47 a 54 e volare in finale dove affronteranno l'Academy Firenze che nell'altra semifinale ha battuto (63-43) la Nico di Pontebuggianese.

Nemo profeta in patria. Nulla da fare per Le Mura Spring che al Palatagliate esce in semifinale e non può difendere la Coppa Toscana di serie B conquistata un anno fa a Siena. La squadra di coach Pistolesi soccombe di fronte ad un Golfo Piombino attento e determinato ma tutt’altro che trascendentale. Fatto sta che le biancorosse pagano le numerose e ridondanti assenze che andiamo a snocciolare: Capodagli in panchina ma solo per onor di firma, cui vanno aggiunte le lungodegenti Bona, Evangelista, Chiti e Stoichkova. Tutta gente, tranne forse la Bona, che rivedremo ad autunno avanzato. Troppo per poter sperare di farla franca. E il problema è che il campionato è ormai alle porte. Venendo alla semifinale perduta va detto che l’abbrivio è stato sostanzialmente equilibrato anche se all’intervallo lungo le ospiti erano già avanti 25 a 31. Sempre sotto e con poche rotazioni le Spring hanno cercato di rimanere attaccate al match, e ci sono anche riuscite, ma senza dar mai l’impressione di poter agganciare es cavalcare le avversarie. Valentino 12, Ceccarini 10, Giangrasso e Rinaldi 8, ovvero le quattro Sara, a cercar invano di tenere a galla la navicella delle Spring: vince Piombino 47 a 54. L’analisi di coach Pistolesi (ospite martedì sera a Sottocanestro) è lucida e schietta. Ora è azzardato e prematuro pensare che forse si potevano fare scelte diverse. Oddio, il campionato non è ancora cominciato e quindi…Di sicuro c’è però che sabato prossimo (ore 18,30) nella prima giornata calerà al Palatagliate un forte Academy Firenze. E Le Mura Spring vista all’opera in Coppa potrebbe fare molta fatica. Il rischio è quello di una partenza ad handicap e questo è stato messo in preventivo anche se poi recuperare in un torneo così corto non sarà affatto semplice. La dead-line è fissata a novembre. Lì dovremmo finalmente vedere la squadra al completo e al meglio.