L’eccellenze enogastronomiche in tavola al Ponte del Diavolo

BORGO A MOZZANO - Viaggio alla scoperta dell’identità enogastronomica dei territori rurali della Toscana

È stato il monumentale Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano a fare da cornice all’evento dal titolo “Intavoliamo l’Eccellenza”, una occasione davvero originale, alla sua seconda tappa: un viaggio alla scoperta dell’identità enogastronomica dei territori rurali della Toscana che si caratterizza in un laboratorio di degustazione e condivisione con amministratori locali, operatori, giornalisti, blogger. Tutti insieme a Vetrina Toscana, per costruire in questa tappa un’offerta turistica che interpreti l’identità del territorio del Gal MontagnAppennino, passando dai prodotti enogastronomici. Proprio il Gal MontagnAppennino è stato tra i protagonisti di questo momento.

Tra i vari momenti anche la visita agli stand dedicati alle comunità del cibo di Media Valle del Serchio, Garfagnana e Montagna Pistoiese e del distretto rurale della Versilia.