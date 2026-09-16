Lotta alla merce contraffatta: sequestrati oltre 6mila articoli falsi

FIRENZE - Operazione della Guardia di Finanza di Firenze a Sesto Fiorentino. Denunciata una persona per contraffazione

Sono stati oltre 6mila, tra borse e altri accessori, gli articoli falsi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Firenze nell’ambito di un’operazione all’interno di un capannone nella periferia del Comune di Sesto Fiorentino. Nello specifico, 6.231 oggetti, riportanti il logo contraffatto di un noto marchio di lusso francese. Un uomo è stato denunciato dalle Fiamme Gialle per il reato di contraffazione. Le indagini sono ancora in corso, per ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione o individuare eventuali altre persone coinvolte.

Un’operazione che rientra all’interno delle azioni di contrasto della contraffazione portare avanti dai finanziari, contro un fenomeno che interessa in maniera diffusa anche il territorio della Toscana.