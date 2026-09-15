Lotta all’erosione, la Regione “punta” sui sedimenti locali

Toscana - Approvata una norma che consente di non applicare in automatico i valori nazionali ma di fare riferimento alle caratteristiche dei sedimenti presenti lungo le coste toscane.

La Giunta regionale – su proposta dell’assessore all’ambiente David Barontini – ha approvato una proposta che favorisce l’uso dei sedimenti toscani negli interventi di ripascimento delle spiagge e di difesa della costa. La norma, in estrema sintesi, consente di effettuare le analisi utilizzando valori di riferimento elaborati sulla base delle caratteristiche dei sedimenti presenti lungo le coste toscane, invece di applicare automaticamente i valori nazionali. La nuova metodologia è il risultato di un lavoro avviato da Regione Toscana insieme a ISPRA, ARPAT e LaMMA con il contributo di CNR e Istituto superiore di sanità.

“È un passo importante. Non è certamente la soluzione al problema dell’erosione, ma l’inizio di un percorso che può creare condizioni concrete per affrontarlo. Ora dobbiamo trasformare questo lavoro in interventi concreti, con programmazione e risorse» ha commentato il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, presidente della Commissione ambiente regionale.