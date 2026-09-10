Lutto nel mondo dei balneari

Lutto nel mondo dei balneari

Cronaca
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di Redazione

FORTE DEI MARMI - Muore improvvisamente nella notte a 63 anni Roberto Santini titolare dello storico Bagno Piero di Forte dei Marmi punto di riferimento del turismo e della cultura italiani ed internazionali.

notizia in aggiornamento