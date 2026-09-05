Maltempo, Giani dichiara lo stato di emergenza

Toscana - Il Governatore ha firmato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi meteo dei 20 e 21 agosto scorsi.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi meteorologici che il 20 e 21 agosto scorsi che, nella nostra provincia, hanno colpito in massima parte i territori di Pietrasanta e di Stazzema.

La dichiarazione dello stato di emergenza regionale consente ora agli uffici della Regione di acquisire tutte le informazioni necessarie per predisporre il Piano degli interventi, attraverso il quale saranno individuate le misure urgenti da finanziare e realizzare sia nei confronti degli enti pubblici che dei privati.

La Regione ricorda che gli eventuali contributi destinati ai cittadini potranno riguardare esclusivamente i danni alle abitazioni principali di residenza e dimora abituale. Non sono invece ammissibili contributi per danni subiti da seconde case o immobili non destinati a residenza principale.