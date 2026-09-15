Matilde Mannelli è d’argento nella Coppa Rosa Esordienti

Matilde Mannelli è d’argento nella Coppa Rosa Esordienti

Ciclismo
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Guido Casotti

di Guido Casotti

CICLISMO - Il ciclismo giovanile lucchese al femminile si mette ancora in evidenza. Annotiamo infatti il secondo posto di Matilde Mannelli (GS Capannori) nella gara delle Esordienti di 1° anno alla prestigiosa Coppa Rosa di Borgo Valsugana. La 14enne atleta pratese difendeva nell'occasione i colori della Rappresentativa Toscana è giunta a 20" dalla vincitrice.

La corsa è stata vinta per distacco da Eva Kuchynskaya della Scuola Ciclismo Verso L’Iride. Terza Beatrice Di Pardo della Fiumicinese Adriatica.