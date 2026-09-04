Michela Fucile presidente del Distretto della Nautica Toscana

Viareggio - La presidente di Confartigianato Lucca subentra al presidente uscente Andrea Giannecchini. Il distretto entra ora nella fase di confronto politico sul piano strategico della nautica.

Cambio al vertice del distretto della nautica toscano. Michela Fucile, presidente di Confartigianato Lucca succede a Andrea Giannecchini, rappresentante di CNA.

Un avvicendamento frutto degli accordi tra le categorie e che, con l’insediamento di Fucile, vuole dare maggior peso, in questa fase, alle piccole aziende a alla portualità perchè, se è vero che il settore produttivo è motore trainante del comparto, la nautica è fatta anche di tutto ciò che ruota intorno all’accoglienza e ai servizi in banchina.

Il mandato di Giannecchini è stato incentrato nella redazione del Piano strategico della nautica toscana e del protocollo destinato alla Tuscany Yachting Destination che adesso entra nella fase operativa e di confronto con il mondo politico.