Morti sul lavoro, in 7 mesi 31 vittime del lavoro

Il report dell'Osservatorio Vega analizza la sicurezza sul lavoro in Italia: la Toscana è in fascia di rischio arancione con altre tre regioni

Trentuno infortuni mortali sul lavoro in 7 mesi in Toscana che si colloca in fascia di rischio arancione: le cifre sono state diffuse dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineeringdi Mestre su base dati Inail nell’ultimo report appena diffuso. In Italia i decessi sono stati 595, con un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sotto il profilo regionale, a guidare la classifica del maggior numero assoluto di vittime del lavoro fra Gennaio e Luglio 2026 è la Lombardia (66) seguita da Veneto (44), Campania (41), Sicilia (35), Emilia-Romagna (34) e Piemonte (32), quindi Toscana e Lazio (31).