Pescia, domenica la grande sfida del Palio dei Rioni

PESCIA - I colori, la tradizione, l'atmosfera carica di attesa per la sfida tra gli arcieri che sta per iniziare e che decreterà il vincitore del cencio. L'appuntamento con il Palio della Città di Pescia è per domenica 6 settembre, alle 17, nella centralissima piazza Mazzini.

La 49esima edizione della manifestazione è stata presentata a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo, un patrimonio culturale importantissimo fatto di volti, costumi e tradizioni, che continua a rinnovarsi grazie all’impegno dei rioni e alla partecipazione dei pesciatini.

Già, perché nel 2027 il Palio celebrerà il suo cinquantennale. E Pescia, con il sostegno della Regione, ha già iniziato a progettare un’edizione davvero da ricordare.