Puliamo il Mondo 2026: volontari in campo tra Capannori e Altopascio

CAPANNORI - Torna da venerdì 18 settembre la 34ª edizione di “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese con Comuni, Ascit e Consorzio di Bonifica. Scuole, associazioni e cittadini ripuliranno parchi, strade, piazze, aree verdi e corsi d’acqua; novità dell’edizione 2026 sarà la pesatura e l’analisi dei rifiuti raccolti

A partire da venerdì 18 settembre, sui territori di Capannori e Altopascio, torna la manifestazione ‘Puliamo il mondo’ giunta alla 34a edizione. Numerosi i volontari che con le consuete ‘Pettorine gialle’ muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello ripuliranno dai rifiuti (differenziandoli) molti luoghi pubblici, tra cui parchi, aree protette, vie, piazze ed anche corsi d’acqua. La manifestazione ‘Puliamo il Mondo 2026’ che ha come slogan ‘Chi lo ama lo protegge! – Diamogli il giusto peso’, si svolgerà fino al 25 ottobre, ed è promossa dal Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Capannori, Comune di Altopascio, Ascit Spa e Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

La manifestazione vede la collaborazione di numerose associazioni di volontariato: cittadini di Lammari, Fratres Matraia, associazione Sagra dell’Oliva Dolce,- Circolo Il Colletto – gruppo catechismo Matraia e Gruppo Giovani; associazione Presepe Vivente di Ruota 1990; associazione Noi e il Terzo Mondo ODV; Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia, circolo Anspi; Oratorio Giovanni Paolo II di Marlia; Fratres Marlia; Rione Santa Caterina; Confraternita Misericordia di Marlia, Marciatori Marliesi; Associazione G.A.M. Il Faro, Centro Culturale Compitese, Fratres Pieve San Paolo, Associazione il Cortile Santa Margherita, Associazione Altopiani Officina Futura APS; Cooperativa Odissea, Gruppo Giovani Parrocchiale Guamo (IRC), Comunità parrocchiale Capannori Centro, Commissione Giovani Comune di Capannori, Associazione PerSanPietro.

Di seguito le scuole coinvolte: scuola primaria di Massa Macinaia, scuola primaria di Pieve San Paolo, Liceo scientifico ‘E. Majorana’; scuola secondaria di primo grado di Lammari; Scuola superiore di secondo grado ‘Benedetti’ di Porcari, scuola primaria di San Colombano, scuola primaria di Capannori, scuola primaria Spianate-Altopascio.

“Ringraziamo fin da ora tutti i volontari e le comunità locali per la costante collaborazione – afferma la presidente del Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Angela Giannotti –. La novità di quest’anno sarà mettere al centro i numeri: durante le iniziative peseremo e valuteremo ciò che raccoglieremo. Vogliamo dare un peso concreto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per mostrare quanti scarti riusciamo a sottrarre all’ambiente e quali materiali gravano di più sul nostro territorio”.

“Per una realtà come Capannori, da sempre pioniera e punto di riferimento nelle politiche a Rifiuti Zero e nell’economia circolare, Puliamo il Mondo rappresenta una manifestazione di grande rilevanza – dichiara il sindaco Giordano Del Chiaro -. Per questo aderiamo anche quest’anno con convinzione a questa campagna che va ben oltre la pulizia materiale dai rifiuti del territorio, ma rappresenta uno strumento straordinario per promuovere la cittadinanza attiva, stimolare il senso di corresponsabilità verso il bene comune e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura. Ringraziamo Legambiente, Ascit e il Consorzio di Bonifica, i docenti dei nostri istituti comprensivi e tutte le realtà associative locali che scenderanno in campo in occasione di questa iniziativa. Invitiamo tutta la cittadinanza, i giovani e le famiglie a indossare le iconiche pettorine gialle: prendersi cura del proprio territorio è il primo passo per costruire, insieme, un futuro più sostenibile”.

“Puliamo il Mondo è un appuntamento importante perché ci permette di entrare nelle scuole e parlare alle ragazze e ai ragazzi di ambiente attraverso gesti concreti- dichiara Daniel Toci, assessore all’ambiente del Comune di Altopascio-. Ma ad Altopascio la cura del territorio non si esaurisce in una giornata: da diversi anni, insieme a Live Better APS, portiamo avanti un lavoro costante di pulizia e attenzione, intervenendo su intere porzioni del territorio per contrastare abbandono e degrado e restituire decoro agli spazi di tutti. Un ringraziamento particolare va a Elena Viscusi e alla squadra di volontari e appassionati che ha saputo costruire nel tempo: una presenza preziosa che dimostra come la tutela dell’ambiente sia soprattutto responsabilità, partecipazione e cura quotidiana del bene comune”.

“Rinnovare la collaborazione con Legambiente in occasione di Puliamo il Mondo è per noi una conferma fondamentale dell’impegno che portiamo avanti insieme sul territorio- dichiara il Presidente di Ascit, Ugo Salvoni -. Anche quest’anno, accompagnare gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Capannori in visita al centro di raccolta di Lammari rappresenta un momento centrale di questo percorso.

Toccare con mano il funzionamento della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti permette ai ragazzi di comprendere il valore concreto dei comportamenti virtuosi. La lotta all’abbandono e la tutela dell’ambiente, infatti, passano prima di tutto dall’educazione e dalla consapevolezza delle giovani generazioni.”

“Il Consorzio 1 Toscana Nord crede molto nelle iniziative che mettono insieme tutela dell’ambiente, cura del territorio e partecipazione dei cittadini, e per questo sosteniamo con convinzione anche quest’anno “Puliamo il Mondo” – sottolinea il presidente, Dino Sodini -. È un impegno che sentiamo particolarmente vicino alla nostra attività quotidiana: attraverso il progetto “Sabato dell’ambiente” abbiamo attivato convenzioni con quasi cento associazioni del nostro comprensorio, che ogni mese partecipano alla pulizia dei corsi d’acqua, rimuovendo rifiuti e plastiche prima che possano essere trascinati a valle e arrivare fino al mare. È un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa, che dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali possa fare la differenza. Avere a cuore la sicurezza dei nostri fiumi e dei nostri territori significa infatti anche costruire una cultura diffusa del rispetto dell’ambiente, a partire dai piccoli gesti e dall’impegno di ciascuno di noi”.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 18 settembre, ore 9 – scuola primaria di Massa Macinaia: lezione in classe e pulizia delle zone adiacenti alla scuola con due classi; sabato 19 settembre, ore 15 -Capannori centro: pulizia delle strade del paese con i gruppi parrocchiali e cittadini volontari in collaborazione con la Comunità Parrocchiale di Capannori Centro; giovedì 24 settembre ore 8.30 -Scuola primaria di Pieve San Paolo: lezioni in classe e a seguire pulizia delle zone adiacenti alla scuola; sabato 26 settembre Report Canali-Capannori Nord: ore 9.30 attività di sopralluogo e pulizia dei canali in collaborazione con il Consorzio di Bonifica. Ritrovo presso il parcheggio della scuola secondaria di primo grado di Lammari; ore 9 liceo ‘E. Majorana’: lezioni in classe e a seguire pulizia delle zone adiacenti alla scuola; giovedì 1 ottobre, ore 8-12.30- Scuola secondaria di primo grado di Lammari: visita delle classi all’Isola ecologica di Lammari in collaborazione con Daccapo; sabato 3 ottobre, ore 9 Pulizia Pizzorne: pulizia e raccolta di rifiuti lungo le strade dell’altopiano delle Pizzorne. Ritrovo al ristorante Aldebaran. A cura dell’Associazione Altopiani Officina Natura; ore 15 Ruota: pulizia e raccolta dei rifiuti lungo le strade del paese. Ritrovo alla chiesa di Ruota. A cura dell’Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990; ore 15 – Marlia – Centro Parrocchiale ‘Giovanni Paolo II, circolo Anspi’: pulizia lungo le strade del paese. Ritrovo alla chiesa. A cura delle associazioni: Oratorio Giovanni Paolo II; Gruppo Fratres Marlia, Rione Santa Caterina, Confraternita Misericordia di Marlia e Marciatori Marliesi; ore 15.30- Matraia: pulizia e raccolta rifiuti nelle vie del centro. Ritrovo alla chiesa. A cura delle Associazioni: Gruppo Fratres Matraia, Sagra dell’Oliva Dolce, Circolo Il Colletto, Gruppo Catechismo Matraia e Gruppo Giovani; ore 15.30 Lammari- Area Laghetti: pulizia lungo via Lombarda. Ritrovo nei pressi del Bar Dome. A cura dei cittadini di Lammari; martedì 6 ottobre, ore 9 Scuola Superiore di secondo grado ‘Benedetti’- Porcari: lezione con una classe seconda e pulizia delle zone verdi adiacenti la scuola; ore 15 – Scuola primaria di San Colombano: incontro nella scuola e pulizia nel parcheggio dietro la scuola. A seguire, uscita con i genitori; giovedì 8 ottobre ore 14 – scuola primaria Capannori: incontro nella scuola e pulizia lungo il perimetro della scuola; ore 14 scuola primaria Spianate-Altopascio: incontro nella scuola e pulizia lungo il perimetro della scuola; venerdì 9 ottobre, ore 15.30 – Castelvecchio Alto: pulizia lungo le strade del paese. Ritrovo alla chiesa. A cura dell’Associazione ‘Noi e il Terzo Mondo; sabato 10 ottobre, ore 10- San Pietro a Marcigliano: pulizia lungo le strade del paese. A cura dell’Associazione PerSanPietro; sabato 17 ottobre ore 14.30 Santa Margherita/Pieve San Paolo: passeggiata e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie dei paesi. Partenza dalle nuove case di Pieve San Paolo e arrivo alla chiesa di Santa Margherita. A cura delle Associazioni Il Cortile e Donatori di Sangue Pieve San Paolo e la partecipazione della scuola primaria di Pieve San Paolo. Domenica 18 ottobre PIP di Carraia, ore 15: pulizia nei pressi dell’area industriale e lungo le strade del paese. Ritrovo al Bar Fabbri. A cura della cooperativa Odissea, G.A.M. Il Faro; sabato 24 ottobre, ore 15- Guamo: passeggiata e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie del paese. Partenza dalla chiesa di Guamo. A cura del Gruppo Giovani Parrocchiali (IRC); domenica 25 ottobre, ore 15 – Centro Culturale Compitese: approfondimento e restituzione sull’attività svolta durante la manifestazione ‘Puliamo il mondo 2026’. A cura del Centro Culturale Compitese.