Raccolta funghi, confermate le agevolazioni per i territori montani

PROVINCIA - La Regione Toscana conferma le agevolazioni per la raccolta dei funghi anche nei comuni che ricadono in territori parzialmente montani. Lo ha annunciato lo stesso presidente Giani, dopo l'approvazione della nuova classificazione stabilita dal governo.

“Il cambiamento dei criteri nazionali non deve tradursi nella perdita delle agevolazioni per le comunità che ne hanno beneficiato fino a oggi”, ha scritto il governatore della Toscana,.

La decisione riguarda, in particolare, la possibilità per i residenti nei territori montani di raccogliere fino a 10 chilogrammi di funghi al giorno nel proprio Comune di residenza, rispetto al limite ordinario di 3 chilogrammi, e la riduzione del 50 per cento degli importi per l’autorizzazione alla raccolta: 6 euro e mezzo per sei mesi e 12 e mezzo per dodici mesi.

Per l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras il ruolo dei Comuni sarà fondamentale per far arrivare informazioni corrette ai cittadini.

“Vogliamo assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni e accompagnare i territori in questo passaggio – ha detto l’assessore – tutelando le opportunità riconosciute alle comunità montane”.