Rugby Lucca, stagione del ventennale: al via preparazione

RUGBY - Dopo la stagione della ripartenza, la formazione biancorossa si prepara alla nuova annata con uno staff tecnico rinnovato e una rosa ulteriormente rinforzata.

È iniziata la preparazione del Rugby Lucca in vista della nuova stagione, quella che accompagnerà il club verso un traguardo particolarmente significativo: i vent’anni dalla fondazione della società. Un anniversario che arriva dopo un percorso di ripartenza iniziato la scorsa stagione, quando la formazione seniores biancorossa è tornata in campo dopo oltre due anni di assenza. Un ritorno che non è stato semplice, anche sul piano dei risultati, ma che ha permesso alla società di ricreare un gruppo e, soprattutto, di gettare le basi sulle quali costruire il futuro. L’obiettivo è chiaro: fare tesoro dell’esperienza maturata nella scorsa stagione e proseguire nel percorso di crescita a tutti i livelli.

La formazione seniores – Sono molte le novità con cui la squadra si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione, a partire dallo staff tecnico. A fianco del confermato coach Alessandro Brondi ci sarà Matteo Giovannico, ex capitano del Rugby Lucca e già primo allenatore della formazione biancorossa dal 2014 al 2019. Giovannico seguirà in particolare il reparto degli avanti, con un’attenzione specifica alle fasi statiche del gioco, dalla mischia alle touche. Novità anche per quanto riguarda la preparazione atletica. Il club potrà infatti contare su Dario Fazzi, atleta di alto livello della Virtus Lucca e con precedenti esperienze come preparatore anche nel mondo del calcio. A completare il nuovo assetto arriva inoltre Lorenzo Puliti, nominato nuovo direttore tecnico. Ex giocatore dell’Union Tirreno, Puliti ha maturato esperienze anche in realtà di primo piano del rugby nazionale, tra cui Viadana, e possiede particolari competenze nell’ambito dello sviluppo dei giovani. Ha inoltre ricoperto un incarico come tecnico federale per la Toscana. Nel suo nuovo ruolo Puliti avrà il compito di coordinare lo staff degli allenatori e favorire l’integrazione del percorso formativo che accompagna i giocatori dalle categorie giovanili fino alla formazione seniores.

Una rosa confermata e nuovi innesti – Sul fronte della rosa, la prima novità è proprio la conferma dell’intero gruppo che ha affrontato la scorsa stagione. Un elemento importante per una società che soltanto un anno fa era tornata a disputare un campionato dopo una lunga assenza. A questo gruppo si aggiungono alcuni giovani cresciuti nelle fila biancorosse e successivamente protagonisti di esperienze in società toscane di alto livello, che però hanno scelto di tornare a vestire la maglia del Rugby Lucca. Si tratta di Davide Entrade, secondo centro proveniente dai Cavalieri Prato-Sesto; Mirco Petretti, prima linea anche lui in arrivo dai Cavalieri; i fratelli Lorenzo e Jacopo Davini, rispettivamente prima e terza linea, provenienti dai Lions Amaranto; e Lorenzo De Chirico, ala proveniente dall’Unione Rugby Firenze. A loro si aggiungono i rientri in squadra di alcuni senatori, pronti a mettere a disposizione del gruppo esperienza e fisicità. Tra questi spicca Mario Serafini, prima e terza linea, che torna dopo un pesante infortunio. Il suo rientro rappresenta un innesto importante per una squadra che potrà contare sulla sua esperienza nel corso della stagione.

“Nel gruppo c’è entusiasmo e voglia di migliorare – commenta il vicepresidente Alessandro Addabbo, responsabile della formazione seniores -. Lo scorso anno anche se non sono arrivati i risultati, ma sapevamo che non sarebbe stato facile, abbiamo messo delle basi molto solide. Ripartiamo con una squadra rinforzata e desiderosa di togliersi delle soddisfazioni”. Resta ancora da conoscere la composizione del girone nel quale sarà inserito il Rugby Lucca, un’incognita che potrebbe avere un peso significativo sull’andamento del campionato: “Il rischio è che ci troviamo a confrontarci con diverse squadre cadette di società toscane di categoria superiore – spiega Addabbo -. Questo rischia un po’ di falsare il campionato. È un problema che c’è a livello nazionale: molte società di rugby dei territori stanno scomparendo e i migliori talenti si concentrano in poche realtà strutturate, nella speranza di avere maggiori opportunità. In questo scenario, il fatto che Lucca continui a esistere e a essere un punto di riferimento a livello regionale e non solo è un motivo d’orgoglio”.

Il settore giovanile – La stagione del ventennale coinvolgerà naturalmente anche il settore giovanile, dall’Under 6 all’Under 18. In particolare per quanto riguarda le formazioni juniores, prosegue il progetto Midgard, che vedrà le formazioni Under 14 e Under 16 allestite in compartecipazione con Pistoia. Per l’Under 18 si aggiungerà anche lo Spezia Rugby. L’obiettivo rimane quello di costruire una filiera capace di accompagnare i giovani giocatori nella loro crescita sportiva e di creare un collegamento sempre più forte tra settore giovanile e prima squadra.

Lucca protagonista anche nel rugby femminile – Confermata anche la partecipazione al progetto Chimere, la formazione che riunisce le forze di Rugby Lucca, Scandicci e Mugello e che prenderà parte al campionato di Serie A femminile. La squadra ha fatto molto bene nella passata stagione e ci si attendono delle conferme su questo fronte. Le atlete lucchesi saranno inoltre impegnate nel girone toscano di Coppa Italia Seven, proseguendo così il percorso di crescita del rugby femminile e la collaborazione con le altre realtà del territorio.

Touch rugby – Prosegue infine anche l’attività della squadra di Touch Rugby, una variante della palla ovale in cui il placcaggio è sostituito da un semplice tocco dell’avversario, riducendo al minimo il contatto fisico. È una disciplina dinamica e inclusiva, adatta anche a chi non ha mai giocato a rugby e che può essere praticata in formazioni miste.

Per chi volesse conoscere meglio il Rugby Lucca e venire a provare, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulle pagine social della società.