Sciame sismico a largo della costa Toscana

Sciame sismico a largo della costa Toscana

Cronaca
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di Redazione

Toscana - Cinque scosse di magnitudo variabile dai 2.5 ai 2 sono state registrate a largo della costa Toscana. Lo sciame sismico si è sviluppato nella notte per esaurirsi intorno alle 6:00 di domenica mattina.