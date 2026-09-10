Sveva Bertolucci vuol brindare in Trentino con la Coppa Rosa

CICLISMO - Appuntamento di rilievo, forse il più importante del finale di stagione, per Sveva Bertolucci. La 15enne ciclista lucchese del Blu Team (nella foto) sarà infatti impegnata sabato nella 26esima edizione della Coppa Rosa riservata alla categoria Allieve. Si corre a Borgo Valsugana in Trentino su un percorso di 71 km reso duro nel finale dalla salita del Telve.

Sveva punta ad un bel piazzamento e conoscendone l’indole sicuramente darà battaglia. Al via anche diverse squadre straniere come la nazionale tedesca e quella messicana. Partenza alle ore 10 e arrivo previsto intorno alle ore 12,45. Lusinghiero il bilancio della Bertolucci con una vittoria, un secondo, due quarti e due quinti posti, magari da rimpinguare proprio alla Coppa Rosa.