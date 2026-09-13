Sveva sale sul podio (terza) alla prestigiosa Coppa Rosa

Sveva sale sul podio (terza) alla prestigiosa Coppa Rosa

Ciclismo
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Guido Casotti

di Guido Casotti

CICLISMO - Eccellente terzo posto di Sveva Bertolucci (Blu Team) alla Coppa Rosa riservata alle Allieve di Borgo Valsugana, in Trentino. La 15enne ciclista lucchese (a sinistra nella foto) è stata protagonista di un'ottima corsa. Per la cronaca la vittoria è andata ad Emma Cocca che ha regolato allo sprint un gruppetto di nove battistrada davanti alla campionessa italiana Matilde Carretta.

Solo 69 atlete (su 165 partite) hanno concluso la gara. Sveva è stata la migliore tra le Allieve di 1° anno, ovvero quelle nate nel 2011.