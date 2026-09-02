Tempi Moderni, la solidarietà è da record: raccolte 1,2 tonnellate di cibo

CAPANNORI - Il direttore artistico Roberto Castello: “Manifestazione ormai radicata nel territorio, ottimo auspicio per la realizzazione del centro culturale a Capannori”.

È un bilancio di grande successo quello dell’edizione 2026 di Tempi Moderni, la rassegna di spettacoli itineranti nelle aie e nelle corti del Capannorese che ha chiuso la sua settima edizione lo scorso 30 luglio. Un successo che non si misura in termini di biglietti venduti, ma con il contributo degli spettatori, chiamati per l’occasione a contribuire al circuito della solidarietà sociale. I volontari della Caritas di Lucca, presenti all’ingresso degli spettacoli, quest’anno hanno raccolto ben 1,2 tonnellate di generi alimentari dai partecipanti ai 18 appuntamenti delle sei serate della rassegna.

“Un risultato – spiegano dalla Caritas Diocesana di Lucca – che mette in luce e rafforza il senso di comunità del territorio grazie a un impegno silenzioso ma indispensabile dei volontari che ogni estate permette alla rassegna di diventare anche un’occasione concreta di aiuto. Per questo la Caritas ringrazia ALDES e tutti coloro che rendono possibile la realizzazione della rassegna: un legame che si rinnova e rafforza di anno in anno con gesti concreti di solidarietà che vanno a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio e delle botteghe di vicinato solidale”.

Un risultato che è anche occasione per il direttore artistico di ALDES | SPAM!, Roberto Castello di ringraziamenti ma anche di una riflessione in prospettiva: “Una prova di solidarietà – commenta – di cui il nostro territorio può essere più che fiero e che rappresenta un’ulteriore conferma dell’ormai profondo radicamento della manifestazione. La grande quantità di offerte è andata infatti di pari passo con una grande partecipazione di pubblico che conferma ancora una volta come un’offerta di spettacolo dal vivo di qualità incontri il favore dei capannoresi”.

“Un dato che ci conforta – il commento di Castello – e che speriamo contribuisca ad imprimere un’accelerazione alla realizzazione del centro culturale che, grazie al contributo di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Capannori, si sta realizzando nella frazione capoluogo per dare una sede permanente alle attività di ALDES/SPAM!”.