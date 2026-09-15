Toscana, redditi dipendenti in crescita a più velocità

TOSCANA - A dirlo sono i dati della ricerca da ACLI e IREF tra il 2020 e il 2025. Firenze al top, Massa-Carrara terza, Lucca quinta

Una Toscana che cresce, ma non tutta alla stessa velocità. Tra il 2020 e il 2025, i redditi da lavoro dipendente sono aumentati , ma con differenze significative tra i territori. Gli incrementi più consistenti si registrano a Firenze, che si colloca in testa alla classifica, ad Arezzo e a Massa-Carrara, vicina al 19%. Seguono Pisa, con il 18,9% e Lucca con il 18,2% . Più indietro Livorno, Prato, Siena e Pistoia, fino a Grosseto, che registra la crescita più contenuta, poco sopra il 15%.

Nel complesso, la Toscana segue una dinamica vicina a quella nazionale: il reddito medio da lavoro dipendente è di 27.625 euro, contro i 29.346 euro della media italiana. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dalle ACLI insieme a IREF, che analizza l’andamento dei redditi di chi lavora alle dipendenze di un ente o di un’azienda.

Ma il dato più significativo riguarda il potere d’acquisto, tra il 2020 e il 2025 i prezzi sono aumentati di circa il 18% e poco meno della metà dei lavoratori toscani non ha visto il proprio reddito crescere più dell’inflazione. In altre parole, per quasi un lavoratore su due, lo stipendio non è bastato a tenere il passo con il costo della vita.