Toscana, richieste d’aiuto per presunte violenze: “Il 95% arriva da donne”

TOSCANA - Non solo aggressioni fisiche, ma anche violenza psicologica, minacce e stalking. Si tratta di circa 500 al mese. Visita dell'assessore Manetti alla Centrale unica di risposta 112

Cinquecento chiamate d’emergenza al mese per presunte violenze, in Toscana, arrivano da donne. Non solo possibili aggressioni fisiche, ma anche violenze psicologiche, minacce, stalking e altre forme di abuso. Il dato arriva dalla Centrale unica di risposta 112 toscano, all’interno presidio ospedaliero Piero Palagi di Firenze, emerso nel corso della visita dell’assessora regionale alla parità di genere Cristina Manetti. In termini percentuali arrivano da donne il 95% delle chiamate, contro solo il mentre il 5% che coinvolge gli uomini. Le segnalazioni riguardano soprattutto episodi che avvengono in ambito domestico, seguito dal luogo di lavoro.

“Il dato che più colpisce – ha sottolineato Manetti – è che il 95% delle richieste di aiuto per possibili situazioni di violenza riguarda donne. Parliamo di circa 500 chiamate al mese. È un numero molto forte, che deve farci riflettere ancora una volta su quanto la violenza contro le donne rappresenti una vera emergenza. Non si tratta soltanto di violenza fisica: le richieste possono riguardare anche violenza psicologica, minacce, stalking e altre forme di abuso. Conoscere da vicino ciò che accade qui significa comprendere ancora meglio quanto sia fondamentale essere in grado di intercettare tempestivamente ogni richiesta di aiuto e attivare rapidamente la risposta necessaria”.

“La prima cosa che facciamo è cercare di capire dove si trova la persona che ci sta chiamando – ha spiegato Lubrani –. Una volta localizzata e identificato il bisogno, la chiamata viene trasferita il più rapidamente possibile alle forze di polizia competenti. Disponiamo di strumenti di geolocalizzazione automatica che ci consentono di individuare la posizione del chiamante”.

E nelle situazioni in cui parlare potrebbe esporre a un ulteriore pericolo, c’è anche un’applicazione: l’app Where Are You. Attraverso l’app è possibile effettuare anche una cosiddetta chiamata muta: “È uno strumento particolarmente importante – ha aggiunto Lubrani- quando chi chiede aiuto si trova vicino al possibile aggressore e non può comunicare a voce”.