Vagli Sotto, un’estate tra il ritorno dei turisti e le polemiche sulla statua di don Milani

GARFAGNANA - E’ stata un’estate da incorniciare per numero di presenze, in alcune località della Garfagnana; in particolare le due che sono ai piedi della Alpi Apuane; Gramolazzo con il suo splendido lago e naturalmente Vagli che da quest’anno ha ripreso in pieno l’attività turistica.

Con una nuova gestione, la “Zip Line”, l’impianto di proprietà del comune, ha ripreso il suo ruolo di attrazione turistica; sono arrivati anche dal nord Italia per vivere questa esperienza davvero emozionante:

Per vivere questa emozione si registra partecipazione di ogni età.

Vagli oltre alle bellezze e alle varie attrazioni è salita alle cronache nazionali per la realizzazione di una statua in marmo bianco con una scritta attribuita a Don Milani, piuttosto anticomunista. La scritta ha suscitato anche la contrarietà di molti e sono state tante le critiche piovute sulle sponde dell’Edron.

Sulla targa al momento in riparazione il Sindaco Mario Puglia non ha escluso importanti novità