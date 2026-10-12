Pisani batte Paperini e detta legge al Rally di Pistoia

MOTORI - Sono il versiliese Gianandrea Pisani, tornato in coppia con l’esperto lucchese David Castiglioni dopo nove anni, su una Skoda Fabia RS, i vincitori 47° Rally Città di Pistoia, l’appuntamento che questo fine settimana ha chiuso la stagione della Coppa Rally di Zona 7 con una bella cornice di sole e di pubblico.

Il rally pistoiese ha regalato momenti di grande intensità, con il duello tra Pisani, due volte Campione Italiano “due ruote motrici”, e il locale Thomas Paperini, già vincitore delle edizioni 2020 e 2021, confermato al volante pure lui di una Skoda e affiancato da Monica Cicognini. Pisani ha preso il comando della classifica fin dalla prima prova speciale del sabato, provando poi ad allungare. Paperini, quest’anno tra i protagonisti della zona 1 (Piemonte), non si è però arreso e ha cercato di ribaltare gli equilibri nella prima parte della domenica, rispondendo colpo su colpo al ritmo del rivale. Pisani ha però mantenuto lucidità e concentrazione anche nel momento topico, la triade di prove finale (due giri sulla “Montevettolini” e uno sulla “Casore”), respingendo con determinazione il ritorno del pilota di casa. Paperini, del resto, non è certo tipo da concedere nulla e tra l’altro puntava a centrare il tris di successi nella gara pistoiese e per questo l’alloro di Pisani assume un sapore decisamente forte. Terzo gradino del podio per lo spezzino Claudio Arzà (Skoda), che ha dato senso compiuto alla sua stagione vincendo il titolo di zona 7, che a onor del vero lo aveva già incamerato alla vigilia della gara, vista l’assenza del più diretto rivale Michelini. Per Arzà comunque una prova di spessore, affiancato da Moriconi, cartina tornasole di un 2026 sugli scudi. Tra le due ruote motrici nuova prova di forza di Spinelli-Gabbricci, con la vecchia ma efficace Renault Clio Williams, avendo ragione di vetture di ultima generazione, e sulla spettacolare gara femminile con al via ben sette “dame” hanno messo la firma le già Campionesse di zona Maila Cammilli e Sara Vestrucci (Peugeot 208 Rally4) davanti alla sorprendente Martina Lenzi, debuttante da pilota a 19 anni, con al fianco Martina Fresolone su una Renault Clio Rally5.