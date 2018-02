Andreucci al Cir 2018: forse sì, forse no; tutto è ancora possibile

La notizia non è ancora una notizia, perlomeno non la possiamo definire ancora tale, ma potrebbe diventarlo nel breve volgere. Pochi giorni, quattro o forse cinque e…sapremo: conosceremo il futuro di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, la coppia più vincente e più amata della storia del rallismo italiano. Qualcuno, in modo anche prematuro e avventato, aveva già recitato il deprufundis prevedendo per Ucci e Ussi scenari ed impegni diversi dal campionato italiano rally che ormai da circa tre lustri l’equipaggio della Peugeot domina in senso assoluto. Chiaro che il relativo sviluppo degli ultimi anni sulla Peugeot 208 T16, macchina peraltro che ha dato enormi soddisfazioni, è stato uno dei motivi di riflessione del campione garfagnino che raggiunto il decimo titolo tricolore avrebbe la voglia di insistere ancora. Ovviamente la decisione non sarà facile anche perchè dopo tanti anni di trionfi e di vittorie dire basta non è mai troppo facile. Nè scontato. Le prospettive sono quelle di un Paolo Andreucci che avrebbe tanta voglia di ripresentarsi ai nastri di partenza a contrastare e a lottare con il cesenate Simone Campedelli che vista la situazione attuale è considerato il grande favorito per il titolo 2018. Fremono anche i tantissimi tifosi di Ucci, dalla Sicilia alle Alpi, che a loro volta sperano di poter vivere almeno un’altra stagione al fianco del loro meraviglioso campione. Pochi giorni e sapremo…tutta la verità.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it