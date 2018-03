La Michela Fanini impegnata a Cittiglio in Coppa del Mondo

Per l’occasione le convocate sono: Anna Ceoloni, Francesca Balducci, la campionessa d’Ungheria Monika Kiraly, quella d’Ucraina Evgenjia Vysotska, la connazionale Olechka Shekel e la venezuelana Lilibeth Chacon. “E’ una gara dura che servirà a farci capire meglio a che livello siamo arrivati con la preparazione – ha sottolineato il direttore sportivo Mirko Puglioli – ci saranno le migliori cicliste al mondo come a Siena, ma su un percorso completamente diverso. Qui ci sono salite impegnative, discese molto tecniche e difficili e comunque non ci sono strade sterrate”. “Per la nostra società è già un motivo d’orgoglio partecipare ad una corsa del genere alla quale non siamo mai mancati – ha aggiunto Brunello Fanini – ora va onorata con una grande prova; orgoglio e sofferenza saranno le nostre parole d’ordine”.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it