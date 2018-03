Presentata la App per il controllo del vicinato

E’ stata presentata in una conferenza stampa a Palazzo Orsetti la nuova app per smartphone CDV – Lucca sviluppata per il Comune di Lucca dall’Associazione Controllo di vicinato. L’applicazione per smartphone, la prima in Italia nel suo genere, si propone come strumento più facile e versatile per avvicinare i cittadini ai programmi del controllo del vicinato e alla cultura della prevenzione passiva con la possibilità di connettersi in tempo reale in rete con le risorse già presenti sul territorio, oltre che con la Polizia municipale. L’applicazione è stata realizzata in collaborazione con Simurg Ricerche e l’Associazione nazionale Controllo del Vicinato ed è stata finanziata dalla Regione Toscana.

di Redazione