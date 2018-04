Azzurra prato vince il Campus Major

Dopo una intera mattina e un intero pomeriggio di gare ad avere la meglio, con ben 20 medaglie d’oro, 16 di argento e 22 di bronzo, la società Azzurra Nuoto Prato AS Dilettanti. Al secondo posto si piazza la società organizzatrice, il Circolo Nuoto Lucca. Terzi i ragazzi del Team Nuoto Toscana Empoli. La classifica vede poi al quarto posto Nuoto Grosseto, al quinto Club Nautico Marina di Massa e a seguire: Blu Water, Futura Club i Cavalieri di Arezzo, Nuoto Club Apuania, Acquatica, Massese Libertas, Canottieri Arno Pisa, Dilettanti Arezzo Nuoto, Amatori Nuoto Follonica, Circolo nuoto Montecatini, Acquatempra, Aquatica e Dilettanti Nuoto Camaiore. Premiate anche le migliori prestazioni individuali: ottimi i risultati per la categoria Esordienti B di Dafne Guasti (Azzurra Nuoto Prato) e di Tommaso Sevieri (C.N. Massese Libertas); per gli Esoridienti A invece premi per Helena Musetti (Circolo Nuoto Lucca) e Niccolò Dini (Team Nuoto Toscana Empoli).

“Siamo stati contenti di tornare a Camaiore dopo le prime due edizioni– commenta il presidente del Circolo Nuoto Lucca, Pietro Casali – anche se, questa del 2018, potrebbe essere l’ultima edizione che teniamo qui in Versilia. Il problema è che di anno in anno aumentano le adesioni di squadre e atleti, e questo impianto comincia ad essere piccolo per accogliere tutti. Mi piace sottolineare comunque l’indotto che questa manifestazione ha portato: con i 300 atleti sono arrivate le loro famiglie per passare una intera giornata a Camaiore. E sono state addirittura quattro le società che hanno pernottato qui dal sabato”.

Il Trofeo Campus Maior, organizzato dall’Asd Circolo Nuoto Lucca, è stato autorizzato dalla Fin – Federazione Italiana Nuoto – e sponsorizzato da Jaked. Alle premiazioni erano presenti rappresentanti del consiglio comunale di Camaiore.

di Redazione