E mette in guardia dal pericolo che l’intera Valla del Serchio “venga trasformata in un polo di industria dello smaltimento”. Il segretario del sindacato Uilm Toscana Nord Giacomo Saisi esorta invece a non gettare via il piano di rilancio dell’azienda. “Sul pirogassificatore – ha detto Saisi – almeno attendiamo il progetto definitivo prima di dare un giudizio, aspettiamo che gli esperti ci dicano vantaggi ed eventuali rischi, se ce ne sono”.

di Redazione