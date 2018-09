Amore & Vita – Prodir ci riprova con Ficara al Pantani e al Matteotti

Ad ogni modo il team di Fanini, diretto nell’occasione da Maurizio Giorgini e Francesco Frassi, ci proverà di nuovo quest’anno. Ci riproverà al Memorial Marco Pantani e farà altrettanto il giorno seguente al Trofeo Matteotti.

Come normale che sia, gli occhi saranno tutti puntati su Pierpaolo Ficara, 5° classificato sette giorni fa alla Coppa Agostoni e fresco di maglia azzurra nel Giro della Toscana e Coppa Sabatini. A sostenere Ficara ci sarà un team valoroso, composto da Davide Gabburo, Mirko Trosino, Marco Bernardinetti, Antonio Zullo, Michele Corradini, Colin Stussi e Viesturs Luksevics. Atleti in ottima forma che daranno un necessario supporto al corridore siciliano per ottenere un risultato prezioso.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it