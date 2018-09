Arte: 150esimo Madonna del Sole, 4mila euro dall’asta benefica

Battuti all’asta la metà dei 65 dipinti realizzati dagli artisti protagonisti della bellissima collettiva che per due settimane ha contaminato l’atrio di Palazzo Municipale. La restante parte di opere saranno visitabili ed acquistabili nei prossimi giorni all’interno del Duomo di Pietrasanta. Un centinaio gli appassionati che hanno partecipato all’evento che ha come obiettivo primario quello di devolvere il ricavato per sostenere una serie di progetti didattici della “The Camillian Social Center Chiangrai”, in Thailandia tra cui l’acquisto di attrezzature per bambini disabili e finanziare alcune delle attività delle celebrazioni della Madonna del Sole. Gli artisti si sono ispirati al celebre dipinto della Madonna del Sole custodito nel Duomo di San Martino.

L’iniziativa è promossa da Comune di Pietrasanta, Propositura e Insigne Collegata di San Martino, Istituto Storico Lucchese “Versilia Storica”, Unitalsi, Comitato Archivio Artistico Documentario Gierut e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Toscana, Provincia di Lucca e dei comuni di Forte dei Marmi, Comune di Seravezza e Comune di Stazzema nell’anno del 150esimo anniversario dell’incoronazione della Madonna del Sole. L’organizzazione ringrazia tutti gli artisti per aver realizzato e donato le opere. Ecco tutti i nomi: Albi (Alberto Pessani), Paolo Bacci, Giovanni Balderi, Sara Baldinotti, Giuseppe Bartolozzi-Clara Tesi, Erica Cavalli Beard, Daniele Bertoni, Gianfranco Bianchi, Marco Bianchi, Alessandra Binini, Alberto Bongini, Roberto Braida, Paola Campioni, Azzurra Casamassima, Marzio Cialdi, Lorenzo Cinquini, Cobàs (Mario Carchini), Rosanna Costa, Elèa Dacosse, Maria Grazia Darco, Luca De Gaetani, Pietro Del Corto, Mariano Domenici, Franco Del Sarto, Massimo Facheris, Diego Favilla, Gian Paolo Giovannetti, Paolo Grigò, Giò Guerri, Arianna Inama, Dimitri Kuzmin, Paolo Lazzerini, Giuseppe Lippi, Clara Mallegni, Annamaria Maremmi, Marzia Martelli, Sergio Mazzanti, Giovanni Mazzi, Monica Michelotti, Tito Mucci, Angelo Mugnaini, Francesco Mutti, Bruna Nizzola, Paolo Palazzoli, Stefano Paolicchi, Maria Vittoria Papini, Tano Pisano, Marcello Podestà, Marina Romiti, Giuseppe Sergi, Vittoria Toccangini, Stefano Carlo Vecoli, Gabriele Vicari, Sabrina Zappalà.

di Redazione