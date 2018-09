Inizia dal parco Micheloni “Puliamo il Mondo 2018”

Fino a sabato 6 ottobre tanti volontari muniti di cappellino, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello saranno in giro sul territorio della Piana per raccogliere i rifiuti abbandonati e restituire il giusto decoro ai luoghi dove vivono le persone. In programma anche lezioni sulla raccolta differenziata nelle scuole cui seguirà la pulizia degli spazi esterni degli istituti scolastici.

L’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ è promossa da Legambiente, affiancata dai Comuni di Capannori, Porcari e Altopascio, dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, da Ascit in collaborazione con le scuole e le associazioni di volontariato.

E in occasione della giornata di apertura di ‘Puliamo il Mondo’ al parco Micheloni è stata anche inaugurata la ‘Casa del libro’ nata dalla collaborazione tra Comune di Capannori, Legambiente Capannori, centro di riuso solidale Daccapo e associazione Per Lammari. I cittadini potranno prendere i libri, leggerli e poi rimetterli al loro posto, oppure portarne di nuovi in modo da condividere con gli altri letture che li hanno appassionati. E’ la seconda Casa del libro del territorio dopo quella installata al Parco Pandora di Segromigno in Monte.

di Redazione