Poco olio ma di buona qualità

Ottimistiche le stime sulla qualità, anche in virtù del fatto che quest’anno il temuto parassita conosciuto come la mosca delle olive non ha destato preoccupazioni. tutt’altra questione quella legata al clima: Le basse temperature registrate alla fine di febbraio con punte di oltre -9 gradi hanno, in molte zone olivicole, compromesso buona parte della chioma delle piante e contribuito alla scarsità dei frutti. Inoltre la grandine unita a bombe d’acqua in alcune aree della regione ha accelerato la caduta delle olive.

Altra questione, l’abbandono dei terreni. “Registriamo una forte contrazione del settore dovuto all’abbandono di terreni soprattutto nelle aree interne – osserva il presidente di Confagricoltura Toscana Francesco Miari Fulcis – La Toscana ha necessità di rinnovarsi molto in questo settore strategico perché l’olivo è una caratteristica del nostro paesaggio, ma non può essere considerata immutabile alla stregua di una bella cartolina.

di Redazione