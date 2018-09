Villa Bottini ospita l’alto artigianato

Promossa dall’Associazione Culturale “Eccellenti Maestrie”, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e patrocinata da Regione Toscana-Consiglio Regionale, Fashion in Flair riconferma, anche quest’anno, la volontà di difendere la tradizione artigiana e favorire lo sviluppo del Fatto a mano in Italia.

Un evento molto atteso dal pubblico lucchese, e non solo, che nel 2017 ha raggiunto numeri da record con circa 10.000 presenze. Tre giorni pieni di colori, profumi e allegria, dove creatività e capacità manuali degli artigiani italiani si manifestano in un’ampia scelta di prodotti fatti a mano. In uno scenario suggestivo che fa da cornice alle creazioni degli espositori.