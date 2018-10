Boxe Stiava: debutta un nuovo pugile professionista

Il suo debutto è in programma venerdì 9 novembre alla Boxing Night Prato presso la Extraforum in una serata ricca di match di sicuro interesse che vede quale evento clou la sfida per la conquista del titolo italiano dei super medi fra Lepei e Marongiu.

Avversario di Notari, per l’occasione, un altro debuttante proveniente dalla Liguria, Alessio Marchese, atleta altrettanto imponente: un match vero tra atleti italiani che hanno tutto l’interesse ad affermarsi, un confronto sulle quattro riprese che si preannuncia denso di emozioni.

Notari si prepara all’appuntamento alla sua società Boxe Stiava nella nuova sede presso il Palazzetto dello Sport di Viareggio.

di Redazione