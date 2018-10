Erosione: slitta di un anno il ripascimento a Poveromo

Quattro giorni di lavori su tutto il territorio, da Carrara a Torre del Lago, per capire come fermare la scomparsa delle spiagge, un fenomeno che da anni mette in ginocchio la costa apuana e che erode sempre più anche la battigia di Vittoria Apuana. A minacciare la costa sono ancora i progetti di ampliamento del porto di Marina di Carrara. Tra gli interventi più attesi quello dell’Authority portuale ligure-toscana, che ha aperto ad un dialogo con i Paladini Apuoversiliesi, da sempre in prima fila per la lotta all’erosione.

Slittano di un anno intanto, per motivi burocratici, i lavori di ripascimento della spiaggia di Poveromo, attraverso la sabbia prelevata a Viareggio. Così ha riferito la Regione Toscana. In prima fila il Comune del Forte.

di Redazione