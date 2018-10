Gli operai del Consorzio impegnati nella bonifica del Serra

L’incendio che a fine settembre ha devastato il versante pisano del Monte Serra, ha lasciato un segno indelebile sul terreno. Quelli che erano boschi e uliveti oggi assomigliano piu’ a lla crosta lunare e cio’ che rimane rappresenta ancora un insidia. Il fuoco infatti ha cambiato radicalmente il paesaggio con piante e arbusti bruciati parzialmente o totalmente che in caso di forti piogge potrebbero rappresentare un problema e un rischio per il reticolo dei fossi. L’acqua scendendo dai costoni potrebbe portarsi dietro detriti e cenere trovando poi ostacoli e sostanzialmente dighe naturali. Per la sistemazione di alcune criticita’ importanti Legambiente ha lanciato un appello alle istituzioni e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha inviato sul posto alcune squadre specializzate. E’ grazie alla disponibilita’ di queste persone che hanno accettato di operare anche fuori da quelli che sono i confini del Consorzio di Bonifica, che la zona del Monte Serra oggi risulta piu’ sicura.

di Redazione