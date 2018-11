KME, Andrea Marcucci presenta interrogazione in Parlamento

Secondo Marcucci “ la KME, nella definizione del proprio piano di rilancio industriale, dovrebbe valutare le possibilità offerte dall’incentivazione pubblica per l’uso di fonti rinnovabili a costi calmierati, come già avvenuto con successo in diverse importanti aziende anche in Toscana”.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it