Lucca, presto nuovi varchi per la Ztl in centro storico

“Vogliamo evitare accessi impropri nelle aree più interne della città”, ha detto il primo cittadino. Un nuovo varco sarà posizionato in via Vittorio Emanuele, strada che in alcune circostanze, ha spiegato il sindaco, viene utilizzata per arrivare in piazza Napoleone e addirittura in via Vittorio Veneto. Il secondo caso riguarda invece Corso Garibali e sarà l’adeguamento del varco già esistente, per evitare anche in questa zona accessi impropri alla ztl, che invece sono possibili con l’attuale assetto.

Il sindaco ha però aggiunto che il Comune sta studiando anche la possibilità di introdurre il controllo sulle uscite dalla ztl ( ci vogliono 200mila euro). Questo per consentire una maggiore accessibilità al centro nelle ore serali. “Tramite una telefonata si potrebbe indicare l’orario di entrata e uscita e non scatterebbe nessuna sanzione”.

di Redazione