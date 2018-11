Ponte sul Serchio, cantiere entro il 2019

Sono questi i punti fermi comunicati dal presidente della Provincia Luca Menesini nel corso dell’incontro avuto, a Palazzo Ducale, con i rappresentanti dei 4 comitati cittadini riuniti sotto il coordinamento “Sto sul Serchio”.

Provincia di Lucca e Regione Toscana, infatti, stanno lavorando in queste settimana alla definizione dell’accordo di programma che, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Provincia di Lucca, rappresenta uno degli ultimi passaggi dell’iter amministrativo prima dell’avvio dei lavori della grande infrastruttura necessaria sia per il miglioramento della viabilità intorno alla città di Lucca, sia per questioni di sicurezza idrogeologica del territorio.

